Стало известно о повреждении посольства США в Тель-Авиве из-за обстрелов

Посол США в Израиле Хакаби сообщил о повреждении здания посольства в Тель-Авиве

Здание филиала посольства США в Тель-Авиве получило незначительные повреждения в результате ракетных ударов со стороны Ирана. Об этом сообщил в соцсети X американский посол в Израиле Майк Хакаби.

«В результате попадания иранской ракеты в отделение посольства в Тель-Авиве есть незначительные повреждения здания, однако американский персонал не пострадал», — написал он.

По словам дипломата, посольство и консульство США в Израиле остаются закрытыми для посещения, поскольку их сотрудникам необходимо оставаться в укрытиях.

13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» и атаковал ядерные объекты Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Причиной ударов по Ирану израильские власти назвали разработку им ядерного оружия.

Тегеран ответил ударами баллистических ракет по Тель-Авиву и ряду других городов.