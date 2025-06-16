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09:33, 16 июня 2025Мир

Стало известно о повреждении посольства США в Тель-Авиве из-за обстрелов

Посол США в Израиле Хакаби сообщил о повреждении здания посольства в Тель-Авиве
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Здание филиала посольства США в Тель-Авиве получило незначительные повреждения в результате ракетных ударов со стороны Ирана. Об этом сообщил в соцсети X американский посол в Израиле Майк Хакаби.

«В результате попадания иранской ракеты в отделение посольства в Тель-Авиве есть незначительные повреждения здания, однако американский персонал не пострадал», — написал он.

По словам дипломата, посольство и консульство США в Израиле остаются закрытыми для посещения, поскольку их сотрудникам необходимо оставаться в укрытиях.

13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» и атаковал ядерные объекты Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Причиной ударов по Ирану израильские власти назвали разработку им ядерного оружия.

Тегеран ответил ударами баллистических ракет по Тель-Авиву и ряду других городов.

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