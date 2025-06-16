Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:53, 16 июня 2025Экономика

Биткоин отреагировал на конфликт Израиля с Ираном

Курс биткоина 16 июня поднялся выше 107 тысяч долларов
Дмитрий Воронин
СюжетКурс биткоина:

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Курс биткоина отыграл падение, произошедшее в день начала конфликта Израиля и Ирана. Стоимость криптовалюты, отреагировавшая на начало взаимных ударов снижением до 102 тысяч долларов, поднялась 16 июня выше 107 тысяч, свидетельствуют данные торгов.

К моменту написания материала биткоин дорожал в рамках дня на 1,72 процента, до 107 018 долларов. Сейчас он вновь не столь далек от исторических максимумов, которых достиг в двадцатых числах мая.

13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» и атаковал многочисленные объекты в Иране, назвав причиной своих действий разработку Тегераном ядерного оружия. Иран ответил ударами баллистических ракет по Тель-Авиву и ряду других городов.

По словам основателя хедж-фонда Coatue Management Филиппа Лаффонта, волатильность биткоина в последние годы снизилась. Он напомнил, что в 2022 году криптовалюта подешевела на 60 процентов, в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite снизился на 33 процента, а в апреле после введения президентом США Дональдом Трампом повышенных торговых пошлин на импорт для большинства стран мира биткоин упал всего на 5 процентов, ослабнув даже меньше, чем Nasdaq. Все это, считает эксперт, повышает привлекательность криптовалюты для инвесторов.

В российском Центробанке с такой постановкой вопроса не согласны, по-прежнему выступая против покупки и продажи криптовалюты обычными инвесторами, а также предупреждая об опасности криптообменников, в которых граждане могут «по незнанию оказаться фактическим участником расчетов с преступниками».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Ирана поставил точку в вопросе о создании ядерного оружия

    Россияне раскрыли самые популярные способы начать общение в Сети

    Ведущей Первого канала запретили въезд в одну страну Евросоюза

    В России спрогнозировали затяжное падение ключевой ставки

    НАСА установило новую дату запуска миссии Ax-4 на МКС

    На Украине заявили о появлении в ВСУ «военного Трампа»

    Сходившую в гости россиянку нашли расчлененной в мусорном баке

    Министр региона России уволилась после публикации записи ее общения с подчиненными

    ВС России ударили по пункту сбора беспилотников и учебному центру ВСУ

    Иран высказался о возможном выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости