Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:04, 21 мая 2025Экономика

Курс биткоина взлетел

Биткоин подорожал почти на 4 %, поднявшись выше $109 тысяч
Дмитрий Воронин

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Курс биткоина вновь достигает исторических максимумов, взлетев выше 109 тысяч долларов. За сутки он подскочил почти на 4 процента, а за месяц — на 23,25 процента, подорожав на 20,5 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные Binance.

В последние 10 дней биткоин закрепился выше отметки в 100 тысяч долларов, а на момент публикации материала за него давали 108,97 тысячи.

В начале апреля, после введения Дональдом Трампом пошлин на импорт почти всех стран в США, стоимость криптовалюты, превышавшая накануне его инаугурации в январе 109 тысяч долларов, упала ниже 75 тысяч. Обратный путь ей удалось проделать за полтора месяца.

Параллельно слабеет доллар, индекс которого 21 мая обновил месячный минимум, что объясняют слабыми экономическими данным из США и стремлением администрации Трампа добиться снижения курса нацвалюты ради более низких ставок.

Сам биткоин в фаворе у главы государства. В начале марта он указал, что рабочей группе поручено «продолжить работу над криптовалютным стратегическим резервом» страны, а когда курс биткоина впервые поднялся до шестизначного уровня Трамп поздравил владельцев актива.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Союзник Путина предложил США сделку по минералам

    Фитнес-браслет назвал биологический возраст Роналду

    Курс биткоина взлетел

    Россияне потратили миллионы на Лабубу

    В России усомнились в причастности Зеленского к убийству экс-советника Януковича

    Рубио назвал цель переговоров США с Россией

    Популярный российский комик назвал минус дорог в одной европейской стране

    Трое россиян предстанут перед судом за похищение человека и вымогательство

    Прокуратура раскрыла грозящий Невзорову по делу об экстремизме срок

    Рубио не поддался на провокацию в отношении Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости