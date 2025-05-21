Курс биткоина взлетел

Биткоин подорожал почти на 4 %, поднявшись выше $109 тысяч

Курс биткоина вновь достигает исторических максимумов, взлетев выше 109 тысяч долларов. За сутки он подскочил почти на 4 процента, а за месяц — на 23,25 процента, подорожав на 20,5 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные Binance.

В последние 10 дней биткоин закрепился выше отметки в 100 тысяч долларов, а на момент публикации материала за него давали 108,97 тысячи.

В начале апреля, после введения Дональдом Трампом пошлин на импорт почти всех стран в США, стоимость криптовалюты, превышавшая накануне его инаугурации в январе 109 тысяч долларов, упала ниже 75 тысяч. Обратный путь ей удалось проделать за полтора месяца.

Параллельно слабеет доллар, индекс которого 21 мая обновил месячный минимум, что объясняют слабыми экономическими данным из США и стремлением администрации Трампа добиться снижения курса нацвалюты ради более низких ставок.

Сам биткоин в фаворе у главы государства. В начале марта он указал, что рабочей группе поручено «продолжить работу над криптовалютным стратегическим резервом» страны, а когда курс биткоина впервые поднялся до шестизначного уровня Трамп поздравил владельцев актива.