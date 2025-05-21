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18:34, 21 мая 2025Экономика

Падение индекса доллара объяснили

Аналитик Чернов: К падению индекса доллара привели слабые данные экономики США
Дмитрий Воронин

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Значительное снижение индекса доллара, рассчитываемого к корзине из шести мировых резервных валют, которое произошло 21 мая, связано со слабыми экономическими данным США в том числе по розничным продажам и рынку труда, усилившими ожидания насчет того, что ФРС, выполняющая функции американского ЦБ, может снизить ставки уже до конца лета, чего добивается в том числе президент Дональд Трамп. Соответствующий комментарий аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова поступил «Ленте.ру».

Как объяснил эксперт, дополнительное давление оказывает понижение кредитного рейтинга США агентством Moody’s и растущие опасения по поводу возможного курса Белого дома на умышленное ослабление доллара, что подрывает доверие к американской валюте со стороны инвесторов.

Несмотря на все вышеперечисленное, доллар сохраняет статус защитного актива в условиях геополитической нестабильности и более значительного падения его стоимости пока не ожидается, пишет Чернов.

К моменту написания заметки индекс доллара, упавший до месячных минимумов и закрепившийся ниже отметки в 100 пунктов, снижался на 0,62 процента, до 99,357. Показатель падал в еженедельном режиме с середины марта по конец апреля на фоне вызванной торговыми войнами турбулентности и снова стал снижаться после подъема в начале мая.

Продолжает укрепляться к американской валюте и рубль. В среду официальный курс доллара, устанавливаемый Банком России, впервые с июня 2023 года опустился ниже 80 рублей.

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