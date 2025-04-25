Индекс доллара вырос впервые за полтора месяца

Reuters: Индекс доллара вырос за неделю впервые с середины марта

Доллар заканчивает неделю ростом в отношении ведущих мировых валют впервые с середины марта, то есть впервые за полтора месяца. Речь идет о символическом укреплении, но ослабление накала торгового противостояния администрации Дональда Трампа и властей Китая сказывается на динамике курсов, пишет Reuters.

К 15:07 по московскому времени индекс доллара к корзине из евро, иены, фунта стерлингов, канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка рос до 99,599 пункта, на 0,3 процента, а к моменту написания материала скорректировался до 99,45, прибавляя 0,28 процента. При этом неделю показатель начал с падения до трехлетнего минимума в 97,92 пункта.

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре прошлого года индекс доходил до 110,18 пункта, но после того, как республиканец приступил к реализации своей торговой политики, увенчавшейся противостоянием с Китаем, доллар стал падать — из-за непредсказуемости действий главы США инвесторы стали чаще избегать доллара как защитного актива и искать другие варианты.

Текущей динамике доллара помог ряд факторов, включая неожиданное освобождение Пекином ряда американских товаров от пошлин в 125 процентов и слова Трампа об обсуждении торговой сделки, говорится в материале. «Не думаю, что хоть что-нибудь стало теперь яснее, но чувствуется, что события развиваются в обратном направлении и, пожалуй, кажется, что ситуация скорее движется в сторону деэскалации», — цитирует агентство Фиона Чинкотту из City Index.