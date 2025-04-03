Мировые цены на золото резко упали

Мировые цены на золото снизились 3 апреля на 2,8 %

Мировые цены на золото перешли 3 апреля к резкому снижению, падая на момент написания материала на 2,81 процента, до 3077,2 доллара за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость драгметалла падает после рекордного роста — в ходе торгов в среду она превышала 3200 долларов за унцию, скорректировавшись к утру до 3 171,5 доллара.

Ранее сегодня стало известно, что доллар понес максимальные потери за 2,5 года, обвалившись к валютам 12 крупнейших торговых партнеров США почти на 2 процента за день. Такая динамика фиксируется на фоне импортных пошлин, введенных Дональдом Трампом накануне против различных стран мира.

По словам экспертов, в условиях, когда инвесторы начали ставить на то, что пошлины замедлят американскую экономику, давление на доллар усилилось, что не позволяет валюте воспользоваться своей традиционной поддержкой статуса убежища. Похоже, что в текущем моменте на рынке перестали считать таковым и золото.