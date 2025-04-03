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16:09, 3 апреля 2025Экономика

Индекс доллара обвалился

Индекс доллара понес максимальные за 2,5 года потери, падая 3 апреля на 1,76 %
Дмитрий Воронин

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Доллар в четверг, 3 апреля, понес максимальные потери за 2,5 года, следует из Bloomberg Dollar Spot Index (BBDXY), который обвалился на момент написания материала на 1,77 процента. Такая динамика фиксируется на фоне импортных пошлин, введенных американским президентом Дональдом Трампом накануне против различных стран мира.

В индекс BBDXY входят валюты 12 крупнейших торговых партнеров США, попавших в числе прочих под новые тарифы.

Как сообщалось ранее, к евро американская валюта падает в среду более чем на 2 процента.

В условиях, когда инвесторы начали делать ставку на то, что пошлины замедлят американскую экономику, давление на доллар усилилось, что не позволяет валюте воспользоваться своей традиционной поддержкой статуса убежища в условиях бури на рынке, указывают эксперты. На фоне этого в Deutsche Bank и ряде других институтов заявляют о возможном кризисе доверия к доллару.

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