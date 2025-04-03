Золото рекордно подорожало

Стоимость золота на бирже Comex установила исторический рекорд в $3 200 за унцию

Стоимость золота на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) установила новый исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

За время торгов 2 апреля фьючерсы на поставку драгоценного металла выросли на 1,12 процента и достигли отметки в 3 201,6 доллара за тройскую унцию. Столь высокой цены на золото еще не фиксировали в истории. Позднее, к утру 3 апреля стоимость скорректировалась до уровня в 3 171,5 доллара за тройскую унцию (плюс 0,02 процента к прошлому дню).

Предыдущий рекорд золото установило на торгах 27 марта. Биржевая стоимость золота выросла более чем на 1,5 процента, впервые в истории превысив уровень 3,1 тысячи долларов за тройскую унцию. Ситуацию со скачками цен на золото связывают со спросом на активы-убежища на фоне опасений тарифных угроз, а также шагами, предпринимаемыми администрацией президента США Дональда Трампа в том числе в сфере тарифной политики.

Аналитики Goldman Sachs подняли свой прогноз по стоимости золота к концу 2025 года до 3,3 тысячи долларов за унцию с учетом роста объема покупок в ноябре, декабре и январе. Более ранний прогноз составлял 3,1 тысячи, его достигли уже в начале весны.