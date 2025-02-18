Goldman Sachs предсказал скачок цен на золото

Goldman Sachs: К концу 2025 года золото подорожает до 3100 долларов за унцию

Банк Goldman Sachs предсказал очередное подорожание золота. Выводы его экспертов процитировало агентство Bloomberg.

По мнению аналитиков банка, к концу 2025 года стоимость этого драгоценного металла может вырасти до 3 тысяч 100 долларов за унцию. Причинами этого станет повышенный спрос на золото со стороны центральных банков, что в свою очередь будет вызвано геополитической напряженностью и торговыми войнами, которые стимулируют спрос на активы-убежища.

Более того, эксперты не исключают, что цена золота может дойти до 3 тысяч 300 долларов, если экономическая политика останется неопределенной.

Ранее аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова предположила, что в первом полугодии 2025 года золото может подорожать больше чем до трех тысяч долларов за тройскую унцию. Это будет вызвано глобальной неопределенностью, когда инвесторы предпочитают этот драгоценный металл рискованным активам.

Причиной же роста мировых цен на золото в 2024 году оказалась его скупка центральными банками развивающихся стран, которые постарались уменьшить долю доллара в условиях усиливающейся торговой напряженности.