Названы главные причины подорожания золота

Аналитик Попцова: В 2025 году золото будет стоить 2600-2900 долларов

Одним из факторов, которые обеспечили рост мировых цен на золото, стала скупка этого металла центральными банками. Об этом заявила аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова. Ее процитировали «Известия».

Она подчеркнула, что особенно такую политику вели регуляторы развивающихся государств, которые стремились снизить долю доллара в условиях усиливающейся торговой напряженности. Еще одной причиной стал растущий интерес к золоту со стороны Китая и Индии. Власти последней снизили налог на долгосрочный прирост капитала с 20 до 12,5 процента без индексации и импортную пошлину на золото с 15 до 6 процентов. Такие шаги, скорее всего, обернутся повышением инвестиций в золото. В то же время спрос на ювелирные изделия, вероятно, останется невысоким.

Что касается цен на золото в 2025 году, то аналитик полагает, что они будут колебаться в пределах 2600-2900 долларов.

Ранее сообщалось, что в конце января этого года цены на золото обновили исторический рекорд. Причиной такого развития событий стал растущий спрос на активы-убежища, вызванный тарифными угрозами США.