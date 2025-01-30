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19:57, 30 января 2025Экономика

Названа причина рекордного подорожания золота

Reuters: Стоимость золота обновила исторический рекорд из-за тарифных угроз
Дмитрий Воронин

Фото: Unsplash

Мировые цены на золото обновили в четверг исторический рекорд на фоне спроса на активы-убежища из-за тарифных угроз США. Об этом сообщает Reuters.

В материале говорится, что фьючерсы на золото выросли на два процента, до 2824 долларов за тройскую унцию, относительно 2801,8 доллара в конце октября прошлого года. На момент написания материала стоимость актива уже превышала 2845 доллара, свидетельствуют данные торгов.

«Мы наблюдаем усиление неопределенности и беспокойства по поводу новой политики администрации [президента США Дональда] Трампа в области торговли и внешней политики», — констатировал старший рыночный аналитик Kitco Джим Вайкофф, говоря о причинах нового подорожания драгметалла.

На фоне предвыборной неопределенности в США стоимость золота росла в 2024 году несколько месяцев подряд, впервые поднявшись выше 2700 долларов за унцию в конце сентября. На фоне этого в Goldman Sachs стали ожидать роста котировок до 2900 долларов уже к январю, однако избрание Трампа в начале ноября остановило ралли. Спустя неделю после дня голосования стоимость золота опустилась ниже 2550 долларов.

Ранее в четверг, 30 января, стало известно, что баррель нефти Brent подешевел до 75 долларов впервые с начала года. Произошло это в том числе на фоне планов Трампа ввести с 1 февраля дополнительные пошлины на товары из Канады. И, хотя в течение дня цена топлива скорректировалась до 76,3 доллара, аналитики подчеркивают, что поток новостей, связанных с новым главой США, сейчас является залогом волатильности сырьевых рынков.

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