Золото резко подешевело после избрания Трампа президентом

Мировые цены на золото достигли минимума за два месяца

В четверг, 14 ноября, стоимость золота впервые за два месяца опускалась ниже отметки в 2,55 тысячи долларов за тройскую унцию (на момент написания материала скорректировалась до 2,574 тысячи), свидетельствуют котировки декабрьского фьючерса.

Цены на драгметалл снижаются пятый день подряд, потеряв с момента избрания Дональда Трампа американским президентом более семи процентов. Предшествовавшие выборам месяцы золото, наоборот, дорожало, активно обновляя исторические максимумы. На фоне спроса на активы-убежища, связанного в том числе с обострением ситуации на Ближнем Востоке, снижением доходности облигаций США, а также политической неопределенностью в Соединенных Штатах, специалисты Goldman Sachs предсказывали, что золото поднимется до 2,9 тысячи долларов за унцию к началу следующего года. Однако тренд изменился, и оно, наоборот, резко подешевело.

Аналитики связывают наблюдающуюся в последние дни коррекцию с укреплением доллара и ожиданиями, что политика Трампа приведет к разрешению конфликтов, на фоне чего инвесторы перекладываются из защитных активов в более доходные — в частности, в акции.

Также на фоне снижения стоимости золота за неделю, прошедшую с выборов в США, на 20 процентов подорожал биткоин, преодолевший рекордную планку в 90 тысяч долларов.