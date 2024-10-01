Для рекордного роста цен на золото назвали новый ориентир

Goldman Sachs ожидает, что золото к началу 2025 года будет стоить $2900 за унцию

На фоне продолжающих находиться вблизи рекордных отметок мировых цен на золото в Goldman Sachs назвали новый ориентир для роста его стоимости. Об этом сообщает Reuters.

В банке еще полтора месяца назад прогнозировали, что драгметалл подорожает до 2,7 тысячи долларов за тройскую унцию в 2025 году, но его стоимость почти достигла указанных уровней уже в сентябре. Теперь специалисты ожидают роста котировок до 2,9 тысячи долларов к началу следующего года.

В материале отмечается, что цены на золото, которые до этого отступили с исторических максимумов, перешли во вторник к росту на фоне спроса на активы-убежища из-за напряженности на Ближнем Востоке и снижения доходности облигаций США. Аналитики ожидают, что отметка в 2,7 тысячи долларов за унцию в ближайшее время все-таки будет достигнута.

Ранее российские эксперты согласились, что золото в ближайшее время продолжит дорожать, разойдясь во мнениях по поводу темпов роста стоимости актива. Ведущий аналитик «Цифра брокера» Наталия Пырьева отметила, что 2,7-2,8 тысячи долларов за унцию может стать техническим уровнем сопротивления, а аналитик ИК «Велес Капитал» Василий Данилов допустил и приближение к трем тысячам долларов за унцию. Он напомнил, что цена золота зачастую обуславливается не фундаментальными факторами, а настроениями инвесторов.