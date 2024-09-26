Названы причины рекордного роста мировых цен на золото

«Ведомости»: золото дорожает из-за снижения ставки ФРС и спроса мировых ЦБ

Мировые цены на золото, которые бьют рекорды в ежедневном режиме, превысив 25 сентября отметку в 2694,75 доллара за тройскую унцию, продолжат расти, оказавшись к концу текущего года в диапазоне 2700-2800 долларов, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты.

Ключевыми причинами продолжающегося ралли они назвали движение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США — неуклонный рост последних дней начался как раз после решения американского регулятора понизить уровень до 4,75-5,00 процента, а ее более активное снижение может ускорить переток средств инвесторов в золото — а также спрос на драгметалл со стороны мировых центральных банков, на долю которых уже приходится примерно пятая часть объема золота, добытого за всю историю. Еще одним фактором традиционно называют непростое положение дел в мировой геополитике, включая США с их нестабильной предвыборной ситуацией.

В этих условиях большинство побеседовавших с изданием специалистов считают реальным дальнейшее подорожание золота до озвученных уровней. Говоря о последующем движении стоимости ведущий аналитик «Цифра брокера» Наталия Пырьева отмечает, что 2700-2800 долларов за унцию может стать техническим уровнем сопротивления, а управляющий директор инвесткомпании «Риком-траст» Дмитрий Целищев допускает рост цены к концу декабря на 5-7 процентов, но не более, поскольку спрос ЦБ скоро начнет спадать, а актив с начала года и так подорожал почти на треть.

Аналитик ИК «Велес Капитал» Василий Данилов считает реальным и приближение к трем тысячам долларов за унцию, указывая, что цена золота зачастую обуславливается не фундаментальными факторами, а настроениями инвесторов, традиционно считающими этот драгметалл тихой гаванью, поэтому прогнозировать точную динамику сложно. Так, специалисты Goldman Sachs еще полтора месяца назад прогнозировали, что золото подорожает до 2,7 тысячи долларов за унцию в 2025 году, а его стоимость почти достигла указанных уровней уже в сентябре.