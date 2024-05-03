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16:26, 3 мая 2024Экономика

Мировые Центробанки накупили золота

Мировые Центробанки в марте увеличили запасы золота на 15,7 тонны

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Мировые ЦБ в марте увеличили запасы золота на 15,7 тонны, следует из предварительной оценки World Gold Council (WGC), которую приводит Интерфакс.

Отмечается, что регуляторы закупили 40,4 тонны, продав при этом 24,7 тонны. Крупнейшим продавцом драгметалла в первом месяце весны оказался Узбекистан, реализовавший 10,9 тонны. Ведущими покупателями стали Турция (14,1 тонны), Индия (5,1 тонны) и Китай (5 тонн). Среди лидеров списка оказалась и Россия, купившая 3,1 тонны золота.

Эксперты отмечают, что активные закупки, осуществляемые Центробанками, являются одной из причин продолжающегося роста цен на золото, обновляющих исторические максимумы на фоне политической неопределенности и инфляции.

Ранее стало известно, что ключевыми покупателями золота из РФ после введения санкций Запада оказались Объединенные Арабские Эмираты, Турция и Китай. При этом страна в 2023 году вошла и в топ-6 поставщиков золота в Швейцарию, присоединившуюся к антироссийским мерам.

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      Дмитрий Воронин
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