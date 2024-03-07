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10:12, 7 марта 2024Экономика

Золото выросло в цене из-за активности центробанков

«Известия»: мировые цены на золото выросли из-за снижения доверия к доллару

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Мировые цены на золото выросли и обновили исторический максимум на фоне политической неопределенности, инфляции и активной скупки драгметалла центробанками. Об этом заявили эксперты в разговоре с «Известиями».

По словам специалистов, спрос на золото традиционно растет в нестабильные периоды. Начальник казначейства РосДорБанка Алексей Андросов указал на продолжение военных действий в зоне палестино-израильского конфликта, напряженность между Китаем и Тайванем и конфликт на Украине. На росте цен отразилось и ожидание, связанное с циклом выборов по всему миру, прежде всего, в США, а также повышенные инфляционные ожидания.

Еще одной причиной ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова назвала увеличивающийся госдолг США, который снижает доверие инвесторов к доллару и провоцирует рост спроса на золото. В менее ликвидный, но более надежный, чем валюты, актив, переходили и центробанки. За девять месяцев 2023 года регуляторы по всему миру закупили рекордные 800 тонн золота, а в январе 2024-го запасы мировых ЦБ выросли еще на 39 тонн.

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Регуляторы покупают золото, стремясь защитить вложения во время кризиса и растущей инфляции. Также выбор этого актива продиктован желанием диверсифицировать портфель, объяснила декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Екатерина Безсмертная.

Россия по итогам прошлого года накопила рекордные 2350 тонн золота, его стоимость превышает 150 миллиардов долларов. Повышение цен на золото — очевидный плюс для РФ, рост котировок на драгметалл дает дополнительные средства для расчетов, отметил исполнительный директор Института Столыпина Антон Свириденко.

6 марта мировая цена на золото обновила исторический максимум, поднявшись выше 2153,55 доллара за тройскую унцию на нью-йоркской бирже Comex. Директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов отмечает, что в сложные времена золото становится интернациональным платежным средством. По его мнению, рост цен на драгметалл может являться предвестником мирового финансового кризиса.

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