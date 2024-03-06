Рост цен на золото объяснили

Экономист Ордов объяснил рост цен на золото нестабильностью в экономике

Рост цен на золото связан с нестабильностью в мировой экономике и сомнениями инвесторов в других активах, считает директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, почему стоимость этого драгоценного металла обновила исторический рекорд.

С точки зрения мировых трендов и тенденций, многие считали, что золото является неким спасением от инфляции, а период высокой инфляции в мире то ли закончился, то ли продолжается, но он был, отметил экономист. Это еще раз показывает, что золото в этом отношении остается антиинфляционным способом инвестирования.

«В целом, когда мы говорим в рамках санкционных мер, связанных с ограничением на финансовые транзакции на доллары и евро, многие для себя стали осознавать, что международные резервы в этих валютах недостаточно гарантированы, недостаточно надежны, и многие стали рассматривать именно золото. У него есть свои ограничения, это относительно низкая ликвидность, это сложность проведения транзакций физическим золотом, но при этом как некая мера на средний и долгосрочный период сохранения инвестиций, сбережений, резервов, это история достаточно хорошая», — объяснил Ордов.

В какие-то тяжелые времена золото становится таким интернациональным платежным средством. Вполне вероятно, что этот рост цен на золото может являться предвестником мирового финансового кризиса. Когда спрос на золото растет, это значит, что в те или другие инвестиционные активы либо инвестируется меньше, либо из них выходят Константин Ордов экономист

6 марта мировая цена на золото обновила исторический максимум и поднялась выше 2153 доллара за тройскую унцию. Аналитики отмечают, что это связано с геополитической напряженностью, в том числе с новостями о перебитых кабелях связи между Европой, Азией и Африкой в Красном море.