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16:46, 5 марта 2024Мир

В Красном море перебили кабели связи между Европой, Азией и Африкой

HGC: в Красном море перебиты кабели связи между Европой, Азией и Африкой

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Красном море перебиты кабели связи меду Европой, Азией и Африкой, на которые приходилось 25 процентов подводного трафика в регионе. Об этом сообщил базирующийся в Гонконге оператор связи HGC Global Communications Limited.

Речь идет о линиях связи Asia-Africa-Europe 1 (AAE-1), Europe India Gateway, Seacom и TGN, которые являются «важнейшими для передачи данных из Азии в Европу».

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      Семен Александров
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