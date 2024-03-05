В Красном море перебили кабели связи между Европой, Азией и Африкой

HGC: в Красном море перебиты кабели связи между Европой, Азией и Африкой

В Красном море перебиты кабели связи меду Европой, Азией и Африкой, на которые приходилось 25 процентов подводного трафика в регионе. Об этом сообщил базирующийся в Гонконге оператор связи HGC Global Communications Limited.

Речь идет о линиях связи Asia-Africa-Europe 1 (AAE-1), Europe India Gateway, Seacom и TGN, которые являются «важнейшими для передачи данных из Азии в Европу».