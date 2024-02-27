Хуситы ударили по связывающим Европу с Азией подводным кабелям

Хуситы ударили по четырем связывающим Европу с Азией подводным кабелям

Четыре подводных кабеля были повреждены в результате очередной атаки хуситов в Красном море. Об этом пишет израильская газета Globes.

По данным издания, это привело к перебоям в работе интернет-связи между Европой и Азией. Основной ущерб зафиксировали в странах Персидского залива и Индии.

24 февраля нефтяное пятно образовалось в Красном море после атаки мятежников-хуситов «Ансар Аллах» в Йемене на британский сухогруз Rubymar.

Ранее повстанцы-хуситы выпустили две ракеты по кораблю Sea Champion с гуманитарной помощью Йемену. Как сообщило Центральное командование США (CENTCOM), йеменские мятежники выпустили две противокорабельные баллистические ракеты, одна из которых взорвалась недалеко от корабля.