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03:48, 27 февраля 2024Мир

Хуситы ударили по связывающим Европу с Азией подводным кабелям

Хуситы ударили по четырем связывающим Европу с Азией подводным кабелям

Фото: Bani Hushaish / Reuters

Четыре подводных кабеля были повреждены в результате очередной атаки хуситов в Красном море. Об этом пишет израильская газета Globes.

По данным издания, это привело к перебоям в работе интернет-связи между Европой и Азией. Основной ущерб зафиксировали в странах Персидского залива и Индии.

24 февраля нефтяное пятно образовалось в Красном море после атаки мятежников-хуситов «Ансар Аллах» в Йемене на британский сухогруз Rubymar.

Ранее повстанцы-хуситы выпустили две ракеты по кораблю Sea Champion с гуманитарной помощью Йемену. Как сообщило Центральное командование США (CENTCOM), йеменские мятежники выпустили две противокорабельные баллистические ракеты, одна из которых взорвалась недалеко от корабля.

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      Юлия Мискевич
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