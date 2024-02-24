CENTCOM: нефтяное пятно появилось в Красном море после атаки хуситов на сухогруз

Нефтяное пятно образовалось в Красном море после атаки мятежников-хуситов «Ансар Аллах» в Йемене на британский сухогруз Rubymar. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х.

По данным командования, атака была осуществлена 18 февраля. В результате судну был нанесен «значительный ущерб», а в акватории Красного моря появилось 18-мильное (около 29 км) нефтяное пятно.

Отмечается, что сухогруз перевозил более 41 тысячи тонн удобрений, поэтому атака на него может привести к экологической катастрофе.

Ранее йеменские хуситы атаковали беспилотниками американский эсминец в Красном море. Кроме того, они нанесли удары по британскому судну Islander в Аденском заливе с помощью противокорабельных ракет.