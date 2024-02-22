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23:01, 22 февраля 2024Мир

Хуситы атаковали американский эсминец и коммерческое судно

Йеменские хуситы атаковали американский эсминец и коммерческое судно Islander

Фото: @indiannavy via X / Handout / Reuters

Йеменские хуситы атаковали беспилотниками американский эсминец в Красном море. Об этом сообщил телеканал Al Masirah.

Кроме того, они также нанесли удары по британскому судну Islander в Аденском заливе с помощью противокорабельных ракет.

Ранее повстанцы-хуситы выпустили две ракеты по кораблю Sea Champion с гуманитарной помощью Йемену. Как сообщило Центральное командование США (CENTCOM), йеменские мятежники выпустили две противокорабельные баллистические ракеты, одна из которых взорвалась недалеко от корабля.

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      Марина Совина
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