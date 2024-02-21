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08:28, 21 февраля 2024Мир

США заявили об атаке хуситов на корабль с гуманитарной помощью Йемену

CENTCOM: хуситы атаковали корабль Sea Champion с гуманитарной помощью Йемену

Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press

Повстанцы-хуситы выпустили две ракеты по кораблю Sea Champion с гуманитарной помощью Йемену. Об этом заявило Центральное командование США (CENTCOM) на странице в X.

«Хуситы выпустили две противокорабельные баллистические ракеты по теплоходу Sea Champion, сухогрузу под греческим флагом, принадлежащему США, направлявшемуся в порт Аден в Йемене. Одна из ракет взорвалась недалеко от корабля, причинив незначительные повреждения. Тем не менее, экипаж продолжил путь к конечному пункту назначения», — сообщили в командовании.

В заявлении отмечается, что действия хуситов усугубили и без того высокий уровень потребностей в пострадавшем от конфликта Йемене, который остается одним из крупнейших гуманитарных кризисов в мире, где почти 80 процентов всего населения нуждается в гуманитарной помощи.

Ранее йеменские хуситы атаковали беспилотниками американские военные корабли в Красном и Аравийском морях. Также хуситы заявили, что нанесли удар несколькими ракетами по израильскому кораблю MSC Silver в Аденском заливе, а также ударили по объектам в Эйлате на юге Израиля.

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      Семен Александров
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