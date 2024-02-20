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20:18, 20 февраля 2024Мир

Хуситы атаковали американские корабли в Красном море

Йеменские хуситы атаковали военные корабли США в Красном и Аравийском морях

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Йеменские хуситы атаковали беспилотниками американские военные корабли в Красном и Аравийском морях, сообщает Reuters со ссылкой на заявление движения.

Также хуситы заявили, что нанесли удар несколькими ракетами по израильскому кораблю MSC Silver в Аденском заливе, а также ударили по объектам в Эйлате на юге Израиля.

Ранее хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали британский корабль Rubymar в Аденском заливе. Они утверждали, что судно получило серьезные повреждения, полностью остановилось и может затонуть в заливе.

Аналитик ABC News по национальной безопасности и обороне, бывший сотрудник Пентагона и агент ЦРУ Мик Малрой заявлял, что беспилотные подводные лодки, используемые хуситами движения «Ансар Аллах», являются новой угрозой для военных кораблей США в Красном море.

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      Антон Похиляк
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