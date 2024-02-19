Хуситы заявили о тонущем после их атаки британском корабле

Хуситы атаковали британский корабль в Аденском заливе, судно может затонуть

Хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали британский корабль Rubymar в Аденском заливе, судно может затонуть. Об этом заявил представитель движения Яхья Сария в Telegram-канале.

«Военно-морские силы Вооруженных сил Йемена провели военную операцию и поразили несколькими ракетами британское судно Rubymar в Аденском заливе», — говорится в заявлении. По его словам, судно получило серьезные повреждения, полностью остановилось и может затонуть в заливе.

Ранее Сария сообщил, что «Ансар Аллах» уничтожило ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) США MQ-9 Reaper в воздушном пространстве провинции Ходейда. Он подчеркнул, что хуситы продолжат предпринимать все усилия для защиты территории.