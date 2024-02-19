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10:57, 19 февраля 2024Мир

Хуситы заявили об уничтожении ударного дрона США

Представитель хуситов Яхья Сариа: уничтожен ударный дрон США MQ-9 Reaper

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Йеменское движение хуситов «Ансар Аллах» уничтожило ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) США MQ-9 Reaper. Об этом представитель движения Яхья Сариа заявил в эфире Al Masirah.

Сариа сообщил, что БПЛА был сбит в воздушном пространстве провинции Ходейда. Он подчеркнул, что хуситы продолжат предпринимать все усилия для защиты территории.

«Средства ПВО смогли сбить подходящей ракетой американский дрон (MQ9), выполнявший враждебные задачи против нашей страны», — заявил представитель хуситов.

В ноябре 2023 года министерство обороны США признало сбитый йеменскими хуситами американский беспилотник MQ-9 Reaper. «Мы можем подтвердить, что американский военный дистанционно пилотируемый летательный аппарат MQ-9 был сбит у побережья Йемена силами хуситов», — отметил представитель Пентагона.

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      Юрий Леонов
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