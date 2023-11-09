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01:43, 9 ноября 2023Мир

Пентагон признал сбитый йеменскими хуситами американский беспилотник

Пентагон признал, что беспилотник США MQ-9 Reaper сбили йеменские хуситы

Фото: Staff Sgt. Jason Grabiec / Globallookpress.com

Пентагон признал, что американский беспилотник MQ-9 Reaper сбили йеменские хуситы у побережья Йемена. Об этом заявил представитель оборонного ведомства США, передает РИА Новости.

«Мы можем подтвердить, что американский военный дистанционно пилотируемый летательный аппарат MQ-9 был сбит у побережья Йемена силами хуситов», — отметил собеседник агентства.

Расследование инцидента возложено на Центральное командование Вооруженных сил США, в его зону ответственности в том числе входит Ближний Восток.

8 ноября сообщалось, что йеменские хуситы-повстанцы с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО) сбили американский беспилотник MQ9. «Наши средства ПВО сбили американский летательный аппарат MQ9, когда он осуществлял враждебные действия в воздушном пространстве над территориальными водами Йемена в рамках американской военной поддержки израильского образования», — заявил представитель движения «Ансар Алла» Яхья Сариа.

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      Марина Совина
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