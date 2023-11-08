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20:57, 8 ноября 2023Мир

Йеменские хуситы сбили американский беспилотник

Йеменские хуситы заявили, что их средства ПВО сбили американский беспилотник MQ9

Фото: Senior Airman Cory D. Payne / U.S. Air Force / Reuters

Йеменские хуситы-повстанцы из движения «Ансар Алла» с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО) сбили американский беспилотник MQ9. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель движения Яхья Сариа.

«Наши средства ПВО сбили американский летательный аппарат MQ9, когда он осуществлял враждебные действия в воздушном пространстве над территориальными водами Йемена в рамках американской военной поддержки израильского образования», — написал он.

Ранее йеменские повстанцы-хуситы объявили о начале военной операции против Израиля. Они уже нанесли серию ударов беспилотниками и баллистическими ракетами по территории страны.

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      Глеб Бажуткин
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