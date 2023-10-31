Йеменские повстанцы заявили о начале операции против Израиля. Как действия хуситов повлияют на ситуацию в секторе Газа?

Йеменские повстанцы-хуситы объявили о начале операции против Израиля

Представитель йеменских повстанцев из шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы) Яхья Сариа объявил в видеообращении о начале военной операции против Израиля.

Кроме того, хуситы уже нанесли серию ударов беспилотниками и баллистическими ракетами по территории Израиля.

Операция нацелена на поддержку угнетенного палестинского народа и его боевого сопротивления Яхья Сариа представитель движения «Ансар Алла»

Ранее жители Йемена вышли на акции в поддержку Палестины, организованные группировкой «Ансар Алла». Демонстрации прошли в столице страны Сане и ряде провинций.

Митингующие держали в руках палестинские флаги и выкрикивали лозунги в поддержку палестинцев. В «Ансар Алла» заявили о готовности принять участие в боевых действиях и отправить сотни тысяч бойцов на «защиту Палестины, ее народа и святых мест».

Кто такие хуситы Это распространенное наименование представителей шиитской военизированной группировки «Ансар Алла», поднявших мятеж в 2004 году в Йемене. Несмотря на заключение перемирия в 2010 году, конфликт перерос в 2014 году в полномасштабную гражданскую войну, продолжающуюся по сей день.

Кроме того, представитель группировки обвинил США в спонсировании «сионистского образования». Он добавил, что Великобритания и остальные страны Запада причастны к «преступлениям против палестинского народа».

Саудовская Аравия привела в боевую готовность свои вооруженные силы из-за Йемена

Заявление прозвучало на фоне обострения с Саудовской Аравией, возглавляющей вооруженную интервенцию в Йемен. В частности, вооруженные силы Саудовской Аравии были приведены в режим боевой готовности из-за столкновений с повстанцами.

В ходе боевых действий против хуситов в провинции Джизан недалеко от границы с Йеменом были уничтожены четверо саудовских бойцов, а также была перехвачена ракета, которую запустили над территорией королевства в сторону Израиля.

Также сообщается, что возобновились стычки хуситов с американскими силами. 19 октября официальный представитель Пентагона Патрик Райдер рассказал, что эсминец USS Carney на севере Красного моря сбил три крылатые ракеты и несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных хуситами в Йемене. Он отметил, что среди американских военных потерь нет.

Из Ливана запустили десять ракет по Израилю

Ранее по территории Израиля неоднократно велся обстрел из Ливана, где действует проиранская группировка «Хезболла», поддержавшая действия ХАМАС. В частности, 29 октября израильские военные зафиксировали десять пусков с территории Ливана по израильской территории. ЦАХАЛ вел ответный огонь.

Сообщения об обстреле границ двух государств поступают с момента обострения конфликта Израиля с ХАМАС. Правительство Ливана ведет переговоры с руководством движения «Хезболла» о недопустимости участия в палестино-израильском конфликте.