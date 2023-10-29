Правительство Ливана выступило против участия «Хезболлы» в войне с Израилем

Власти Ливана ведут переговоры с «Хезболлой» о недопустимости войны с Израилем

Правительство Ливана ведет переговоры с руководством движения «Хезболла» о недопустимости участия в палестино-израильском конфликте. Об этом в воскресенье, 29 октября, со ссылкой на высокопоставленных ливанских чиновников пишет The Washington Post.

По данным издания, власти опасаются, что начало наземной операции в Газе может подтолкнуть боевиков к полномасштабным боевым действиям с армией Израиля. Политики заявили лидерам движения, что они против возможной войны, в «Хезболее» с пониманиям отнеслись к их озабоченности, но пояснили, что не могут допустить поражения ХАМАС.

Ливанские чиновники отмечают, что после того как жители страны увидели масштабы разрушений и гуманитарной катастрофы в секторе Газа, даже те, кто радовался 7 октября атаке ХАМАС, теперь боятся прихода войны в их дома.

29 октября сообщалось, что Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны Ливана и нанес ответный удар