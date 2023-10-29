Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны Ливана и нанес ответный удар

Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны Ливана и нанес ответный удар. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«После объявленной на севере страны воздушной тревоги было зафиксировано три запуска с территории Ливана в сторону Израиля. Запуски пришлись на открытую местность. В ответ ЦАХАЛ нанес удар по военной инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане», — говорится в сообщении.

Уточняется, что запущенные с территории Ливана ракеты были направлены в сторону района горы Хар-Дов. Они упали в незаселенной местности.

В тот день премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стерке потребовал сделать паузу в палестино-израильском конфликте. Он отметил, что это необходимо для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа и эвакуации мирных жителей. По его словам, жестокость войны чрезмерным образом затрагивает мирных жителей, в том числе детей.