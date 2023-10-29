Премьер-министр Норвегии потребовал сделать паузу в войне в Газе

В Норвегии призвали сделать паузу в войне в Газе ради мирных жителей

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стерке потребовал сделать паузу в палестино-израильском конфликте. Об этом в воскресенье, 29 октября, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, премьер-министр скандинавской страны отметил, что остановка боевых действий необходима для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа и эвакуации мирных жителей. По его словам, жестокость войны чрезмерным и непримлимым образом затрагивает мирных жителей, в том числе детей. Норвежский политик также отметил необходимость освобождения заложников как со стороны Израиля, так и со стороны движения ХАМАС.

Премьер-министр заявил, что несмотря на то, что Израиль имеет право на самозащиту, важно и то, как именно он это делает, подчеркнув, что самооборона должна быть соразмерна и важно принимать во внимание интересы гражданского населения.

Ранее 29 октября руководство больницы Организации Красного Креста получило предупреждение от израильских военных о готовящемся ударе.