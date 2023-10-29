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13:02, 29 октября 2023Мир

Больница Красного Креста в Газе получила предупреждение от Израиля об ударе

Израильские военные предупредили об ударе по больнице «Аль-Кудс» в Газе

Фото: IMAGO / saeedqaq / Globallookpress.com

Руководство больницы Организации Красного Креста получило предупреждение от израильских военных о готовящемся ударе. Об этом в воскресенье, 29 октября, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, речь идет о расположенном в Газе медучреждении «Аль-Кудс», на территории которой помимо 400 больных нашли укрытие порядка 12 тысяч жителей сектора Газа. Люди прячутся на территории больницы из-за непрекращающихся бомбардировок сектора. Спасательные службы отмечают, что после восстановления связи они стали получать сообщения с просьбами о помощи из 20 различных мест одновременно.

29 октября сообщалось, что тысячи жителей сектора Газа проникли на склады с гуманитарной помощью и разграбили их.

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      Владимир Седов
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