В секторе Газа разграбили склады с гуманитаркой

ООН: тысячи людей ворвались на склады с гумпомощью и разграбили их

Жители сектора Газа проникли на склады с гуманитарной помощью и разграбили их. Об этом телеканалу Al Arabiya рассказали сотрудники Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

«Тысячи людей ворвались на несколько складов и распределительных центров БАПОР в центральных и южных районах сектора Газа и унесли пшеничную муку, предметы первой необходимости, средства гигиены», — сказано в сообщении.

При этом отмечается, что как минимум на одном из складов БАПОР хранятся грузы, которые поступили в сектор Газа из Египта. В ООН отмечают, что нападение на хранилища с гуманитаркой могут быть связаны с недостаточными объемами поступающих товаров и продуктов, которые не способны покрыть растущие с каждым днем потребности населения.

Тем временем в Израиле назвали число удерживаемых в Газе заложников. Официальный представитель Армии обороны страны Даниэль Хагари сообщил, что число израильских пленных составляет не менее 230 человек.