В Израиле назвали число удерживаемых в Газе заложников

ЦАХАЛ заявил, что в Газе удерживают не менее 230 израильских заложников

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) назвали число удерживаемых в секторе Газа заложников, сообщает агентство ТАСС.

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что число удерживаемых в секторе Газа израильских пленных составляет не менее 230 человек. Он отметил, что все семьи заложников уведомлены о ситуации.

Ранее глава МИД Японии Еко Камикава призвала к немедленному освобождению заложников в секторе Газа. Также она высказалась о скорейшем урегулировании конфликта и создании условий и проведении гуманитарных акций.

Между тем ХАМАС потребовало освободить всех палестинских заключенных взамен на израильских заложников.