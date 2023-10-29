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11:47, 29 октября 2023Мир

В Израиле назвали число удерживаемых в Газе заложников

ЦАХАЛ заявил, что в Газе удерживают не менее 230 израильских заложников

Фото: Ammar Awad / Reuters

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) назвали число удерживаемых в секторе Газа заложников, сообщает агентство ТАСС.

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что число удерживаемых в секторе Газа израильских пленных составляет не менее 230 человек. Он отметил, что все семьи заложников уведомлены о ситуации.

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Ранее глава МИД Японии Еко Камикава призвала к немедленному освобождению заложников в секторе Газа. Также она высказалась о скорейшем урегулировании конфликта и создании условий и проведении гуманитарных акций.

Между тем ХАМАС потребовало освободить всех палестинских заключенных взамен на израильских заложников.

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      Алиса Дмитриева
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