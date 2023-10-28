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20:14, 28 октября 2023Мир

ХАМАС назвало условие освобождения израильских заложников

ХАМАС требует освободить палестинских заключенных в обмен на заложников Израиля

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

ХАМАС требует освободить всех палестинских заключенных взамен на израильских заложников. Об этом сообщил представитель военного крыла ХАМАС, Бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» Абу Обейда, передает ТАСС.

«Освободить пленных врага можно будет, только освободив всех палестинских заключенных в его тюрьмах. Если враг хочет немедленно покончить с досье заложников и заключенных, мы готовы, если ему нужна возможность разделить это досье, мы также готовы», — назвал он условие.

При этом ранее член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Мусу Абу Марзук говорил об отсутствии прогресса в переговорах по освобождению заложников. Он уточнил, что переговоры с западными, региональными и международными представителями были начаты 10 октября.

Между тем сообщалось, что ХАМАС готово отпустить заложников, список которых движение получило по линии МИД России.

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      Алина Гончарова
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