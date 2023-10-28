Абу Марзук: в переговорах по освобождению заложников у ХАМАС нет прогресса

ХАМАС заявило об отсутствии прогресса в переговорах по освобождению заложников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена политбюро и главу отдела по внешним связям ХАМАС Мусу Абу Марзука.

Представителя ХАМАС попросили подтвердить информацию о прогрессе в переговорах, однако он ответил: «Нет, это неправда». Он добавил, что переговоры с западными, региональными и международными представителями были начаты 10 октября.

Ранее стало известно, что ХАМАС готово отпустить заложников, список которых движение получило по линии МИД России. «От российской стороны, через МИД, мы получили список граждан, которые имеют двойное гражданство. Мы к этому списку очень внимательно относимся и тщательно будем обрабатывать», — сказал Марзук, пояснив такую позицию тем, что ХАМАС относится к России как к «ближайшему другу».