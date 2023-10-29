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11:30, 29 октября 2023Мир

МИД Японии призвал к немедленному освобождению заложников в секторе Газа

Глава МИД Японии Камикава призвала к освобождению заложников в Газе
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Mucahit Aydemir / Anadolu / Getty Images

Глава МИД Японии Еко Камикава призвала к немедленному освобождению заложников в секторе Газа. Ее слова приводит РИА Новости.

Глава японского МИД Еко Камикава на пресс-конференции по итогам министерской встречи G7 по торговле заявила о необходимости срочного освобождения освобождение заложников и обеспечении условий для выполнения гуманитарных миссий в конфликте между Палестиной и Израилем.

«Япония придерживается трех важных пунктов: немедленное освобождение заложников, скорейшее урегулирование ситуации, реализация условий для проведения гуманитарных операций», — отметила Камикава.

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      Алиса Дмитриева
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