МИД Японии призвал к немедленному освобождению заложников в секторе Газа

Глава МИД Японии Камикава призвала к освобождению заложников в Газе

Глава МИД Японии Еко Камикава призвала к немедленному освобождению заложников в секторе Газа. Ее слова приводит РИА Новости.

Глава японского МИД Еко Камикава на пресс-конференции по итогам министерской встречи G7 по торговле заявила о необходимости срочного освобождения освобождение заложников и обеспечении условий для выполнения гуманитарных миссий в конфликте между Палестиной и Израилем.

«Япония придерживается трех важных пунктов: немедленное освобождение заложников, скорейшее урегулирование ситуации, реализация условий для проведения гуманитарных операций», — отметила Камикава.

Ранее министр обороны Чехии Яна Чернохова призвала к выходу страны из ООН из-за резолюции по Израилю. Она Заявила, что ООН своей поддержкой ХАМАС поддерживает террористов.