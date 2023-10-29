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10:53, 29 октября 2023Мир

Министр обороны Чехии призвала к выходу страны из ООН из-за резолюции по Израилю

Глава МО Чехии Чернохова призвала к выходу из ООН из-за резолюции по Израилю
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Министр обороны Чехии Яна Чернохова призвала к выходу республики из ООН из-за принятой резолюции по Израилю. Об этом она написала в соцсети X.

Министр заявила, что принятый ООН документ выражает поддержку террористам. Чернохова уверена, что Чехии незачем оставаться в организации, которая, по ее мнению, поддерживает террористов и не уважает право стран на самооборону.

«Только 14 стран, в том числе и наша, ясно и понятно выступили против беспрецедентного теракта против Израиля, совершенного террористами ХАМАС! Мне стыдно за ООН. Выйдем из нее!» — эмоционально высказалась глава министерства обороны Чехии.

Также она напомнила о количестве убитых боевиками ХАМАС мирных жителей Израиля. Действия ХАМАС Чернохова сравнила с действиями «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ) 11 сентября 2001 года.

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Негодование Черноховой вызвала резолюция, которую Генассамблея ООН приняла во время десятой чрезвычайной специальной сессии по защите палестинского народа. Документ разработала группа арабских стран. За него проголосовали 120 государств, в том числе и Россия, 14 высказались против и 45 стран воздержались от голосования.

Ранее стало известно о ранении двух миротворцев ООН при израильском обстреле Ливана. Два снаряда разорвались у наблюдательного поста Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) в городе Хоула.

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      Алиса Дмитриева
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