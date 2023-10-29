Министр обороны Чехии призвала к выходу страны из ООН из-за резолюции по Израилю

Глава МО Чехии Чернохова призвала к выходу из ООН из-за резолюции по Израилю

Министр обороны Чехии Яна Чернохова призвала к выходу республики из ООН из-за принятой резолюции по Израилю. Об этом она написала в соцсети X.

Министр заявила, что принятый ООН документ выражает поддержку террористам. Чернохова уверена, что Чехии незачем оставаться в организации, которая, по ее мнению, поддерживает террористов и не уважает право стран на самооборону.

«Только 14 стран, в том числе и наша, ясно и понятно выступили против беспрецедентного теракта против Израиля, совершенного террористами ХАМАС! Мне стыдно за ООН. Выйдем из нее!» — эмоционально высказалась глава министерства обороны Чехии.

Также она напомнила о количестве убитых боевиками ХАМАС мирных жителей Израиля. Действия ХАМАС Чернохова сравнила с действиями «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ) 11 сентября 2001 года.

Негодование Черноховой вызвала резолюция, которую Генассамблея ООН приняла во время десятой чрезвычайной специальной сессии по защите палестинского народа. Документ разработала группа арабских стран. За него проголосовали 120 государств, в том числе и Россия, 14 высказались против и 45 стран воздержались от голосования.

Ранее стало известно о ранении двух миротворцев ООН при израильском обстреле Ливана. Два снаряда разорвались у наблюдательного поста Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) в городе Хоула.

