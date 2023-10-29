Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:04, 29 октября 2023Мир

Стало известно о ранении двух миротворцев ООН при израильском обстреле Ливана

Al Manar: два миротворца ООН ранены при израильском обстреле Ливана

Два миротворца Организации Объединенных Наций (ООН) из Непала пострадали во время обстрела израильской артиллерией южных районов Ливана. Об этом сообщил телеканал Al Manar, передает ТАСС.

Отмечается, что один из пострадавших носит звание капитана, он получил ранение средней тяжести в живот и руку. Информация о состоянии здоровья второго миротворца не уточняется. Известно, что два снаряда разорвались у наблюдательного поста Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) в городе Хоула.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о новом обстреле со стороны Ливана. Пуски были зафиксированы с территории Ливана в сторону северной части Израиля, в районе Зарита. ЦАХАЛ ведет ответный огонь. Отмечается, что пострадавший нет. Кроме того, обстрел не нанес ущерба стране.

В субботу, 28 октября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны. Его целью политик назвал уничтожение палестинского движения ХАМАС и освобождение заложников.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Подвигина
      Обсудить
      Последние новости

      Российская ПВО отбила массовый налет. ВСУ пытались атаковать территорию России сразу 36 дронами

      Роспотребнадзор назвал топ-5 полезных корнеплодов

      Стало известно о ранении двух миротворцев ООН при израильском обстреле Ливана

      Рублю предсказали дальнейшее укрепление

      Украинская беженка ушла от мужа ради британского миллионера

      Россиян предупредили о блокировке карт из-за снятия крупных сумм

      Выявлена ключевая причина развития рака у больных ВИЧ

      Стало известно об усилении бомбардировок на севере Газы

      Умер звезда сериала «Друзья»

      В США рассказали о преимуществе России перед Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости