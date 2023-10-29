Стало известно о ранении двух миротворцев ООН при израильском обстреле Ливана

Al Manar: два миротворца ООН ранены при израильском обстреле Ливана

Два миротворца Организации Объединенных Наций (ООН) из Непала пострадали во время обстрела израильской артиллерией южных районов Ливана. Об этом сообщил телеканал Al Manar, передает ТАСС.

Отмечается, что один из пострадавших носит звание капитана, он получил ранение средней тяжести в живот и руку. Информация о состоянии здоровья второго миротворца не уточняется. Известно, что два снаряда разорвались у наблюдательного поста Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) в городе Хоула.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о новом обстреле со стороны Ливана. Пуски были зафиксированы с территории Ливана в сторону северной части Израиля, в районе Зарита. ЦАХАЛ ведет ответный огонь. Отмечается, что пострадавший нет. Кроме того, обстрел не нанес ущерба стране.

В субботу, 28 октября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны. Его целью политик назвал уничтожение палестинского движения ХАМАС и освобождение заложников.