Армия Израиля сообщила о новом обстреле со стороны Ливана

Армия обороны Израиля сообщила о новом обстреле со стороны Ливана

Израиль обстреляли со стороны Ливана. Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

Пуски были зафиксированы с территории Ливана в сторону северной части Израиля, в районе Зарита. ЦАХАЛ ведет ответный огонь. Отмечается, что пострадавший нет. Кроме того, обстрел не нанес ущерба стране.

Ранее на юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги. Их было слышно в городе Беэр-Шева.

В субботу, 28 октября, Израиль начал новую фазу военных действий. Об этом объявил министр обороны Йоав Галант. По его словам, военные действия в секторе Газа будут продолжаться до получения дальнейших приказов. Глава израильского Минобороны также заявил об атаках против ХАМАС на всех уровнях.