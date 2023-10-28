ЦАХАЛ: в городе Беэр-Шева в Израиле прозвучали сирены воздушной тревоги

На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги. Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

По данным военных, сирены слышны в городе Беэр-Шева.

Ранее Израиль начал новую фазу военных действий. Об этом объявил министр обороны Йоав Галант. По его словам, военные действия в секторе Газа будут продолжаться до получения дальнейших приказов. Глава израильского Минобороны также заявил об атаках против ХАМАС на всех уровнях.