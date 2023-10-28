Минобороны Израиля заявило о новой фазе военных действий

Министр обороны Израиля Галант заявил о начале новой фазы военных действий

Израиль начал новую фазу военных действий. Об этом объявил министр обороны Йоав Галант, пишет Haaretz.

По его словам, военные действия в секторе Газа будут продолжаться до получения дальнейших приказов. Глава израильского Минобороны также заявил об атаках против ХАМАС на всех уровнях.

Ранее МИД России заявил, что палестино-израильское противостояние вышло на новый этап эскалации. В ведомстве напомнили, что неоднократно говорили об опасных последствиях начала наземной операции.

В то же время посол Израиля в России Александр Бен Цви опроверг начало широкомасштабной операции в Газе. Он подтвердил, что атаки по движению ХАМАС сейчас продолжаются как морским, так и наземным способом. При этом, по словам дипломата, это еще не широкомасштабная операция.