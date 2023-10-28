Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:03, 28 октября 2023Мир

Минобороны Израиля заявило о новой фазе военных действий

Министр обороны Израиля Галант заявил о начале новой фазы военных действий
СюжетМинобороны:

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Израиль начал новую фазу военных действий. Об этом объявил министр обороны Йоав Галант, пишет Haaretz.

По его словам, военные действия в секторе Газа будут продолжаться до получения дальнейших приказов. Глава израильского Минобороны также заявил об атаках против ХАМАС на всех уровнях.

Ранее МИД России заявил, что палестино-израильское противостояние вышло на новый этап эскалации. В ведомстве напомнили, что неоднократно говорили об опасных последствиях начала наземной операции.

В то же время посол Израиля в России Александр Бен Цви опроверг начало широкомасштабной операции в Газе. Он подтвердил, что атаки по движению ХАМАС сейчас продолжаются как морским, так и наземным способом. При этом, по словам дипломата, это еще не широкомасштабная операция.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гончарова
      Обсудить
      Последние новости

      Эрдоган заявил о намерении объявить Израиль военным преступником

      Организатора нападений на прохожих в Петербурге объявили в международный розыск

      Постпред Крыма рассказал о надевающем на Украину «пояс смертника» Западе

      Эрдоган вышел на митинг в шарфе в цветах палестинского флага

      Украина начала переговоры с Нидерландами по гарантиям безопасности

      Бывший чемпион UFC Адесанья ответил на вопрос о возобновлении карьеры

      Израиль предупредили о последствиях наземной операции в секторе Газа

      В Шотландии назвали позором решение Лондона по голосованию в ГА ООН по Газе

      Терапевт предупредила об опасности усердной чистки ушей

      Стало известно о возможном призыве российских срочников в погранвойска

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости