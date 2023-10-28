В МИД России заявили о переходе Израиля к наземной операции в Газе

МИД России: Израиль перешел к наземной военной операции в секторе Газа

Палестино-израильское противостояние вышло на новый этап эскалации. В субботу, 28 октября, Израиль перешел к наземной военной операции в секторе Газа, заявили в МИД России. Об этом пишет ТАСС.

В ведомстве напомнили, что неоднократно говорили об опасных последствиях начала наземной операции. «Такой шаг негативно повлияет на все стороны конфликта и приведет к резкой деградации обстановки, что дополнительно усугубит положение гражданского населения в Газе», — сказано в сообщении.

В то же время посол Израиля в России Бен Цви опроверг начало широкомасштабной операции в Газе. Он подтвердил, что атаки по движению ХАМАС сейчас продолжаются как морским, так и наземным способами. При этом, по словам дипломата, это еще не широкомасштабная операция, израильские военные обозначают свои действия по-другому.

Израиль вторгся на территорию Газы ранее 27 октября. Незадолго до этого также появились данные о движении танков Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в направлении Газы. В палестинском движении ХАМАС заявили, что бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» оказывают сопротивление солдатам ЦАХАЛ на северо-востоке сектора.

7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны начала операцию «Железные мечи» в Газе. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.