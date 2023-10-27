Стало известно о вторжении Израиля в сектор Газа

ХАМАС заявило о противостоянии вторжению армии Израиля на северо-востоке Газы

В палестинском движении ХАМАС заявили, что «Бригады "Аль-Кассам"» оказывают сопротивление солдатам Израиля на северо-востоке сектора Газа. Об этом передает РИА Новости.

В заявлении уточняется, что «Бригады "Аль-Кассам"» противостоят вторжению израильской армии в Бейт-Ханун и к востоку от Аль-Бурейдж. «На земле идут ожесточенные столкновения», — отмечается в публикации.

Ранее сообщалось о движении танков Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в сторону Газы. Они направлялись к району, прилегающему к барьеру безопасности в городе Бейт-Ханун, который расположен на севере палестинского анклава.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

