Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:43, 27 октября 2023Мир

Стало известно о вторжении Израиля в сектор Газа

ХАМАС заявило о противостоянии вторжению армии Израиля на северо-востоке Газы
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

В палестинском движении ХАМАС заявили, что «Бригады "Аль-Кассам"» оказывают сопротивление солдатам Израиля на северо-востоке сектора Газа. Об этом передает РИА Новости.

В заявлении уточняется, что «Бригады "Аль-Кассам"» противостоят вторжению израильской армии в Бейт-Ханун и к востоку от Аль-Бурейдж. «На земле идут ожесточенные столкновения», — отмечается в публикации.

Ранее сообщалось о движении танков Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в сторону Газы. Они направлялись к району, прилегающему к барьеру безопасности в городе Бейт-Ханун, который расположен на севере палестинского анклава.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Армия обороны Израиля расширяет масштаб наземной операции в секторе Газа. Станет ли это ожидаемым вторжением?

      На Украине сообщили о взрывах в двух областях

      Стало известно о планах Маска превратить Х в сайт знакомств

      В России назвали чудовищным фейком заявления США о «казнях» российских военных

      Россиянин заподозрил англичанина-собутыльника в шпионаже и напал на него

      Израиль отверг резолюцию ООН с призывом к прекращению огня

      В России прокомментировали принятие ГА ООН ближневосточной резолюции

      Россия показала в ООН обломки использованных Украиной западных ракет

      У отравившихся в ресторане россиян нашли сальмонеллу

      Израиль обвинил ООН в потере легитимности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости