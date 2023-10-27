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23:08, 27 октября 2023Мир

Стало известно о движении танков ЦАХАЛ в сторону Газы

Sky News Arabia: танки Израиля двигаются в сторону сектора Газа
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Reuters

Танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) двигаются в сторону сектора Газа в районе, прилегающем к барьеру безопасности в городе Бейт-Ханун, который расположен на севере палестинского анклава. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что на северной границе анклава раздаются звуки выстрелов и взрывов. В свою очередь телеканал сообщает об интенсивных обстрелах соседнего города Бейт-Лахия. ЦАХАЛ в том числе запускает над северными районами сектора Газа осветительные ракеты.

Ранее сообщалось, что Израиль начал расширение наземной операции в секторе Газа против ХАМАС. «Мы увеличили темп атак на сектор Газа. Наши ВВС атакуют подземные цели и объекты террористической инфраструктуры», — заявил представитель движения Даниэль Хагари.

Также спикер Авичай Адри заявил, что Израиль ввел полную блокаду сектора Газа и готов начать в регионе наземную операцию против ХАМАС. По его словам, Израиль вступит в следующую фазу войны в «выбранное им время», которое Адри не уточнил.

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      Екатерина Подвигина
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