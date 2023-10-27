ЦАХАЛ: Израиль начал расширение операции в секторе Газа

Израиль начал расширение наземной операции в секторе Газа против ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэля Хагари.

«Мы увеличили темп атак на сектор Газа. Наши ВВС атакуют подземные цели и объекты террористической инфраструктуры. », — заявил представитель ЦАХАЛ.

По его словам, вдобавок к этому израильские силы расширили масштабы сухопутной операции. Он пояснил, что это должно помочь им выполнить все поставленные цели.

Ранее спикер Авичай Адри заявил, что Израиль ввел полную блокаду сектора Газа и готов начать в регионе наземную операцию против ХАМАС. По его словам, Израиль вступит в следующую фазу войны в «выбранное им время», которое Адри не уточнил.