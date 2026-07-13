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08:40, 13 июля 2026Авто

Ушедший из России автогигант столкнулся с забастовкой

Bloomberg: Работники Hyundai Motor объявили трехдневную забастовку
Кирилл Луцюк

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Работники компании Hyundai Motor начали трехдневную частичную забастовку. Об этом сообщило Bloomberg.

Объявивший стачку профсоюз требует увеличения бонусов после того, как Hyundai заключила сделки с компаниями-производителями полупроводников и добивается гарантий того, что рабочие места не будут потеряны из-за искусственного интеллекта и роботов.

Агентство пояснило, что камнем преткновения на нынешних переговорах с руководством автогиганта стало многолетнее стремление профсоюза добиться выплаты премии за результаты работы, привязанной к 30 процентам от консолидированной чистой прибыли за предыдущий год. Это требование получило поддержку после того, как технологические гиганты Samsung и SK Hynix недавно выплатили работникам, занимающимся производством микросхем, огромные премии.

Предполагается, что забастовка может привести к убыткам, превышающим 12,6 миллиарда долларов.

Ранее профсоюз южнокорейской Samsung Electronics утвердил соглашение, предусматривающее выплату работникам, которые занимаются производством микросхем, бонусов в среднем в размере около 340 тысяч долларов.

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