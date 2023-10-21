В Израиле заявили о готовности к наземной операции в секторе Газа

Спикер ЦАХАЛ Адри заявил о готовности Израиля к наземной операции в секторе Газа

Израиль ввел полную блокаду сектора Газа и готов начать в регионе наземную операцию против ХАМАС. Об этом заявил спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адри в беседе с РИА Новости.

По его словам, Израиль вступит в следующую фазу войны в «выбранное им время», которое Адри не уточнил. Представитель ЦАХАЛ подчеркнул, что наземная операция будет продолжаться до тех пор, пока армия не достигнет всех намеченных целей, в числе которых «демонтаж военно-политической системы ХАМАС, нанесение удара и ликвидация ее командиров и лиц, ответственных за террористическое нападение 7 октября».

Адри добавил, что в настоящий момент Израиль осуществляет полную блокаду сектора Газа, в который не поступают вода, электричество и медикаменты. При этом собеседник агентства подчеркнул, что поставка на эту территорию гуманитарной помощи в данный момент решается при участии причастных к этому вопросу стран. «Если на политическом уровне будет достигнуто согласие с региональными и международными сторонами в отношении оказания помощи, мы будем применять эти директивы», — сказал он.

Помимо этого, спикер Армии обороны Израиля допустил, что заложники, похищенные ХАМАС 7 октября, будут освобождены военным путем. По данным Адри, среди пленных есть граждане 42 государств, в том числе и 21 россиянин.

Ранее стало известно, что список заложников радикального палестинского движения вырос до 210 человек. Отмечается, что эта цифра не окончательная.