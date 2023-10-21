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13:08, 21 октября 2023Мир

В Израиле сообщили об увеличении списка заложников ХАМАС

Армия Израиля сообщила об увеличении числа удирживаемых ХАМАС заложников до 210

Фото: Saeed Qaq / Anadolu / Getty Images

Число людей, находящихся в списке заложников радикального палестинского движения ХАМАС, возросло до 210. Об этом сообщила армия Израиля, пишет The Jerusalem Post.

«На данный момент послания были доставлены 210 заложникам ХАМАСа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эта цифра не окончательная. В израильской армии добавили, что основная цель военных заключается в возвращении всех похищенных домой.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате атаки ХАМАС на Израиль превысило пять тысяч. Как указал Минздрав страны, в больницы доставлены 5007 человек. 12 из них находятся в критическом состоянии, в тяжелом — 285, в среднем — 775. У 3504 израильтян зафиксированы легкие ранения.

Утром 7 октября движение ХАМАС нанесло массированный ракетный удар по территории Израиля со стороны сектора Газа. Кроме того, бойцы группировки вторглись в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль предпринял ответную атаку и объявил о начале операции «Железные мечи».

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