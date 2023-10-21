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12:18, 21 октября 2023Мир

Число пострадавших при атаке ХАМАС на Израиль превысило пять тысяч

Минздрав Израиля заявил о росте числа пострадавших при атаке ХАМАС до пяти тысяч

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Число пострадавших в результате атаки палестинской группировки ХАМАС на Израиль превысило пять тысяч. Об этом сообщил Минздрав страны в Telegram.

В ведомстве сообщили, что в больницы доставлены 5007 человек. 12 из них находятся в критическом состоянии, в тяжелом — 285, в среднем — 775. У 3504 израильтян зафиксированы легкие ранения.

Ранее стало известно, что в заложниках у ХАМАС находятся около 30 детей. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), всего группировка взяла в плен как минимум 203 человека. Кроме того, еще около 100 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести.

Утром 7 октября движение ХАМАС нанесло массированный ракетному удар по территории Израиля со стороны сектора Газа. Кроме того, бойцы группировки вторглись в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль предпринял ответную атаку и объявил о начале операции «Железные мечи».

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      Константин Лысяков
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